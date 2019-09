Salviamo il pianeta da negazionisti e anticapitalisti

Siamo uno di quei paesi in cui la cruciale campagna per la salvaguardia del pianeta, anziché essere motivo di mobilitazione universale e di riflessione intellettuale, si trasforma in operetta religiosa tra negazionisti della scienza e apocalittici anticapitalisti. Gli uni si mostrano indifferenti o fatalisti di fronte ai cambiamenti climatici, perché la crisi ambientale al massimo è opera di Dio, e nei casi più grotteschi rispondono agli scienziati e ai termometri con il rinnovato miracolo del ponentino che rinfresca le afose serate romane. Gli altri dicono semplicemente di no all’innovazione e al progresso, ai treni e ai ponti, ai concerti in spiaggia e alle coltivazioni resistenti a virus e insetti, e in cambio offrono decrescita felice, piste ciclabili e hamburger veggie.

C’è da chiedersi che cosa abbiamo fatto per non meritarci una risposta seria, progressista e di mercato, al global warming. Eppure le previsioni degli scienziati e i dati di fatto sono elementi convergenti e ugualmente rischiosi sia per i diritti dei cittadini sia per gli interessi dei business, entrambi affidati alla speranza, se non al miraggio, che i sempre più ricorrenti e imprevedibili fenomeni atmosferici, come possono testimoniare le compagnie assicurative, non procurino danni gravi alla vita quotidiana, ai fornitori, alle infrastrutture e alle rotte commerciali.