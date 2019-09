Leggerezza e abilità: ecco tutte le utilissime dritte per diventare campioni di yo-yo

Utili o inutili, le capacità di una persona, se portate al massimo, possono portare fama, gloria e successo. È, in poche parole, la storia di Gentry Stein, campione mondiale di yo-yo. Ha cominciato a giocare e a esercitarsi da piccolo, ha subito notato di avere del potenziale e ha deciso di lanciarsi in quella che, secondo molti, potrebbe essere considerata una carriera dondolante. A 18 anni ha vinto il campionato del mondo, e questa è già una soddisfazione.

Come spiega in questo lungo, ma appassionante video girato per Wired, Stein spiega che dietro alle sue mosse matte e spettacolari ci sono tante, anzi tantissime ore di lavoro. “Per prepararmi al mondiale ho fatto esercizi per sei, a volte otto ore al giorno”. Tutti i giorni, per almeno un anno intero.