Climate Summit: basta un numero per capire la gravità del cambiamento climatico

Per questo l’obiettivo finale di lungo periodo del Climate Action Summit 2019 è ridurre a zero le emissioni entro il 2050, diminuendole del 45% entro il 2030. Un impegno che implica, per necessità, la collaborazione di ogni soggetto: governi, aziende e società civile.

Da parte loro, 59 nazioni hanno manifestato l’intenzione di sottoporre, migliorato, un piano (Nationally Determined Contribution) per l’abbattimento delle possano avere un impatto già visibile nei rispettivi piani nazionali. Fare il punto è necessario in vista della 25esima conferenza delle Parti (Cop25) che si terrà a dicembre a Santiago, in Cile.

Importante segnalare anche l’impegno dei privati: come dichiarato qui, già 87 delle più grandi aziende del mondo (vantano un giro d’affari complessivo di 2.300 miliardi e un livello di emissioni dirette giornaliere pari a 73 centrali elettriche a carbone) si sono assunte il compito di agire per «allineare la gestione del proprio business con gli obiettivi posti dalla scienza».

Come andrà, lo si vedrà. La speranza è che non ci si limiti alle parole.