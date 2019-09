Uno spettro si aggira per il Pd: lo spettro del renzismo

«Se militi e dirigi un partito di centrosinistra che ambisce a unire i riformisti e a superare le frammentazioni del secolo scorso, che mantiene un'ambizione maggioritaria e che nasce per battere il partito personale per antonomasia e poi fondi un partito personale, di centro, determinando una nuova frammentazione, ti devi chiedere se questa scelta non sia una manifestazione ex post di estraneità a quel progetto politico e se le diffidenze non avessero qualche fondamento».

È Andrea Orlando, a sorpresa, e non Nicola Zingaretti, ad aprire la prima Direzione nazionale del Pd del dopo-Renzi. Una relazione in cui il vicesegretario ha indicato quale debba essere la strada del Pd per uscire dall'angolo. Uno schema che si può riassumere in tre concetti: riduzione delle disuguaglianze, svolta ecologista e spiccata vocazione europeista. Ma, al di là dei buoni intenti, ciò che colpisce, nell'inedito teatro del Centro Congressi Cavour a Roma (la grande sala conferenze del Nazareno è al momento inagibile), è il clima di sospensione.

Si percepisce che il passaggio è delicato e decisivo. Lo dice chiaramente Vincenzo De Luca: «Qua ci giochiamo la pelle, le metastasi correntizie possono ucciderci». Sul tavolo, le questioni decisive sono due. Da una parte come affrontare la nuova avventura al governo del Paese e la convergenza con il Movimento 5 Stelle, dall'altra come fronteggiare la scissione.