La lotta all'evasione fiscale? Non funziona e non ha mai funzionato. Bisogna tagliare le tasse e ridurre la spesa

Come risolvere dunque? «Serve assolutamente ridurre la fiscalità e tagliare la spesa pubblica. Il primo passo non può che essere questo». E poi? «È necessario riprendere quanto affermato da Carlo Cottarelli e mai completamente attuato dall’amministrazione centrale: dismettere e liberalizzare le aziende pubbliche e le partecipate. Prima ancora di pensare a nuove tasse per i cittadini, serve che lo Stato torni a occuparsi dei suoi conti e tagli le sue spese». Per una seria lotta all’evasione fiscale «è inevitabile che lo Stato adotti una politica in materia di tasse uniforme, che vada oltre le mere logiche del consenso elettorale. Le limitazioni all’uso del contante sono giuste anche se così lo Stato entra troppo nella vita dei cittadini. I sistemi di controllo dei contribuenti comunque sono già molto buoni: la tecnologia ha reso più semplice fare un incrocio dei dati. Si può però fare ancora di più, i sistemi fiscali sono ancoratutti molto nazionali. Oggi però l'economia è globale». I mezzi per la lotta all’evasione ci sono già tutti, inutile inventare nuovi soluzioni «come la lotteria in Portogallo. Non serve inventarsi nulla, gli strumenti sono già tutti a disposizione». Basta solo usarli.