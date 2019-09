Cura omeopatica per emergenza democratica, il Pd si è innamorato dei Cinque Stelle

Il governo di emergenza non aveva ancora giurato che i più autorevoli esponenti del Pd erano già impegnati a tracciare le linee ideali e programmatiche della nuova grande alleanza giallorossa per il governo del paese, delle regioni e anche - perché no? - per le prossime politiche. In meno di un mese il capo del governo "più a destra della storia d'Italia" è diventato il capo del governo "più a sinistra della storia d'Italia" (e per il ministro Boccia, addirittura, "il nostro Bearzot"). Nello stesso arco di tempo il principale partito della sua maggioranza è passato da minaccia per la democrazia (fino all'8 agosto) ad argine contro la deriva autoritaria (dal 9 agosto al 5 settembre, giorno della formazione del nuovo governo) quindi ad avamposto del progresso sociale e civile della nazione (dal 5 settembre in poi).

Ma tutto questo sarebbe ancora niente, se non ci venisse spiegato con quel di più di retorica e di birignao burocratico, per cui l'ipotesi di un governo davvero emergenziale, senza esponenti di partito e col solo obiettivo di cambiare la legge elettorale, per disinnescare il rischio di una regressione democratica e poi tornare al voto, quella no, quella sarebbe stata una "soluzione pasticciata" alla quale era giusto opporsi sin da subito; mentre cosa ben diversa, e di ben più "largo respiro", ovviamente, sarebbe invece l'idea di un'intesa "strategica" con i cinquestelle, come quella che intervista dopo intervista si viene delineando sempre più nettamente dalle parole di dirigenti, neoministri e neosottosegretari del Pd, ogni giorno più entusiasti, carichi di quell'orgogliosa gioia di esserci che ci si aspetterebbe da un partito che abbia appena vinto le elezioni e sia in piena luna di miele con l'elettorato, non con Di Maio.