Mini-accordo sui migranti, nonostante i proclami per l’Italia non cambia (quasi) niente

Dei quattro punti chiave del documento, ci sono punti di forza e punti di debolezza. La “rotazione volontaria” dei porti di sbarco rientra tra i secondi: sull’immigrazione tutto ciò che è volontario non ha mai funzionato. E il fatto che la distribuzione obbligatoria riguardi solo i migranti che arrivano con le navi delle ong significa che l’accordo interessa non più del 6-8% del totale degli sbarchi sulle coste italiane. Creando di fatto una distinzione tra richiedenti di serie A e di serie B. Un grande passo avanti invece, secondo molti, è che la distribuzione obbligatoria prevista valga per tutti i richiedenti asilo e non solo per i rifugiati. Per cui saranno gli Stati di ricollocamento a occuparsi delle domande, e anche degli eventuali rimpatri.

Ma un mini-accordo a quattro non basterà a cambiare magicamente le posizioni dei Paesi di Visegrad capeggiati da Viktor Orban, che finora si sono opposti con forza ai ricollocamenti obligarori dei migranti sbarcati sulle coste italiane, greche o maltesi. «Può essere una soluzione temporanea che ci permetterà di non vedere più l’orrore delle persone lasciate in mezzo al mare, ma la soluzione definitiva resta solo una: il superamento del regolamento di Dublino nella direzione indicata dal Parlamento europeo due anni fa», commenta Elly Schlein, ex eurodeputata di Possibile che alla stesura della riforma aveva partecipato come relatrice. «Se continuerà a valere la regola del primo Paese d’approdo, i migranti potranno essere rispediti in Italia. E questa regola non la superi con un mini-accordo d’emergenza».