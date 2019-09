Salvini è caduto, ma l’Internazionale dei populisti si pavoneggia all’Onu (e su Twitter)

Se in passato i movimenti nazionalisti erano divisi dalle loro origini e dai loro programmi, che li mettevano automaticamente in conflitto gli uni con gli altri, oggi i punti comuni prevalgono largamente nell’unica dimensione che conta, quella della percezione. Basti pensare alla questione dell’Alto Adige che ha diviso per decenni i nazionalisti italiani e austriaci. Oggi, come ha scritto Anne Applebaum sul Washington Post, «l’avversione alle unioni gay e ai tassisti africani sono sentimenti che perfino gli italiani e gli austriaci che non sono d’accordo sulla localizzazione della loro frontiera possono condividere».

Quando era ministro dell’Interno, Matteo Salvini si è d’altronde largamente ispirato al suo omologo austriaco, l’ideologo di estrema destra Herbert Kicki che moltiplicava le provocazioni xenofobe trasformando l’apparato dello Stato in una macchina di propaganda. Ma poi quando si è trattato di darsi una mano sul deficit o sui migranti il sodalizio si è interrotto, direte voi. E sarà anche così. A chi volete che importi, però, quando il prossimo tweet è già sulla rampa di lancio con il duplice obiettivo di provocare il massimo impatto e di cancellare ogni traccia di quello immediatamente precedente?