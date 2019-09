Enel cresce ancora, è il miglior titolo degli ultimi 12 mesi: dieci società da tenere d'occhio a Piazza Affari

Websim propone le società che potrebbero mettersi in luce questa settimana. I dieci titoli da tenere d’occhio sono:

Enel, operatore integrato e globale nei settori dell'energia elettrica e gas, sotto i riflettori. Santender ha rafforzato il giudizio Buy, alzando il target price da 5,5 a 7,65 euro. Enel entrerà dal 23 settembre nell'indice Stoxx Europe 50. Il consenso bloomberg registra 21 Buy su 29 pareri raccolti. Target medio 6,65 euro. Titolo presente nel Portafoglio LONG PIAZZA AFFARI raccomandato da Websim.it



Nexi è una società attiva nell'ambito dei pagamenti digitali. Secondo la stampa, il governo starebbe lavorando a misure per favorire l'aumento dei pagamenti digitali. Questo potrebbe essere un fattore positivo per il titolo. Nexi è sbarcata in Borsa lo scorso mese di aprile con una IPO a 9 euro per azione. Da giugno, è entrata a far parte dell'indice FtseMib delle blue chip.

