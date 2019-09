Altro che vecchia: in materia di diritti l'Europa è all'avanguardia. Lo dimostra il caso Google

L’ultima disputa con Google nasce proprio dalla storica sentenza del 2014. In Francia la Commissione nazionale informatica delle libertà (Cnil) aveva imposto alla società statunitense di rimuovere i riferimenti a una persona dai risultati di ricerca globali. Big G si è solo parzialmente attenuta, oscurando le ricerche solo a livello europeo. Il risultato è stato una multa di 100 mila euro per violazione del diritto all'oblio. Il ricorso di Google, che ha lamentato il mancato rispetto del diritto d'informazione, è finito prima davanti al Consiglio di Stato francese e infine in sede di giustizia europea. Su questo caso la Corte di Giustizia UE non ha potuto che constatare come i confini nella navigazione siano sempre più labili. Per questo i giudici europei hanno sferzato il gigante di Mountain View. Infatti la sentenza del 2014 non prevede possibili casi di navigazione dentro i confini europei che si possono aggirare navigando con un server proxy o un VPN specifico, che elimina tutte le restrizioni legate alla geolocalizzazione della ricerca. E tanti saluti al diritto all’oblio. Qui Google dovrà fare di più. La stessa Corte lo dice quando chiede un maggiore impegno «per impedire l’utilizzo di una versione extra UE del motore che permetta di visualizzare risultati altrove deindicizzati». Altro che vittoria: su questo aspetto Big G ha dovuto incassare in silenzio. L’Europa qui fa scuola.