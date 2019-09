Lo strano caso del salvinismo democratico

A queste considerazioni di solito si obietta che il problema non erano – e non sono – i dati, ma la percezione, che se ci pensate è una ben strana obiezione. Se infatti il problema è la realtà, è ragionevole pensare a come cambiare le cose dal punto di vista pratico. Ma se il problema è la percezione, allora sono le percezioni che vanno cambiate, e quelle non si cambiano per decreto, con le scelte di governo, gli accordi e le statistiche, ma con la battaglia politica e culturale, cioè esattamente quella che a sinistra – con pochissime eccezioni – si è deciso di abbandonare. Per non fare il gioco di Salvini, naturalmente. Con il risultato che a quel tavolo Salvini è rimasto l’unico a giocare, e a vincere tutte le partite, di conseguenza.

Nel frattempo si susseguono le denunce sugli orrori dei lager libici. Ogni giorno i giornali riportano notizie, video, reportage e inchieste della magistratura dai particolari sempre più spaventosi, su cosa accade alle persone che la guardia costiera libica, da noi finanziata e addestrata, «riporta indietro». Più di sei mesi fa, per la precisione il 7 marzo 2019, la trasmissione Piazza Pulita ha mostrato alcuni di quei video all’allora ministro dell’Interno Salvini, al suo predecessore Minniti e al segretario del Pd Zingaretti. La replica di Salvini aveva se non altro il pregio della chiarezza: «Manderò il video alle autorità libiche, io faccio il ministro degli Interni in questo paese». Le risposte di Zingaretti e Minniti avevano senza dubbio molti altri pregi, ma non quello della chiarezza, tanto che non saprei riassumerne il senso in nessun modo (e giuro che mi sono sforzato).