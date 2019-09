Microtasse e microbonus sono inutili. Serve una vera riforma fiscale, o saranno guai

S’avvicina per Roberto Gualtieri la prima prova del fuoco. Entro venerdì deve presentare la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (chiamata Nadef a palazzo Sella e dintorni). In sostanza è un malloppo tecnico che fornisce la cornice macroeconomica entro la quale andrà disegnata, dal prossimo mese, la legge di bilancio che contiene la cosiddetta manovra. Il rischio di partire con il piede sbagliato è molto forte, se sono vere le anticipazioni di stampa su questa pioggerella di microtasse sulle merendine, sulle bibite gassate, sulla refezione o sui viaggi aerei, per rastrellare una manciata di miliardi. Forse sono le solite chiacchiere che deliziano i mass media tra agosto e settembre, speriamo che in effetti sia così. Le macro cifre contenute nella nota non dovrebbero rivelare sorprese. La crescita è minima (la Ue dice 0,1% quest’anno e 0,7% nel 2020), il disavanzo pubblico al netto di correzioni viaggia verso il 2,5% e il debito pubblico supera il 134% del prodotto lordo. Da quel che si capisce, per mantenere un obiettivo di disavanzo pari al 2% del prodotto lordo, così come già delineato e promesso di fatto all’Unione europea, bisogna recuperare lo 0,9% del pil pari a 16 miliardi di euro. Poi occorre trovare almeno altri dieci miliardi per far fronte a tutte le promesse già in campo: taglio al cuneo fiscale, sussidi a famiglie e imprese, nuove risorse per il welfare state, la pubblica istruzione e tutto il resto. In questo modo, la pressione fiscale, ben che vada, resterebbe al 42% del reddito, senza nessun vero incentivo alla crescita. Allora tutto cambia perché nulla cambi?

Negli ultimi cinque anni la politica di bilancio ha distribuito in bonus, mance varie e misure assistenziali ben 90 miliardi di euro, secondo i calcoli di Carlo Cottarelli, pubblicati dalla Stampa. Una bella cifra che non è riuscita a cambiare nulla. La lista dei provvedimenti è davvero impressionante: buono scuola, assunzioni degli statali, bonus cultura, spese per la famiglia, via l’Imu sulla prima casa, riduzione Ires, detassazione dei premi produttività, esclusione dall’Irap del costo del lavoro, bonus degli 80 euro, flat tax per le piccole partite Iva, senza contare il reddito di cittadinanza e le pensioni anticipate a quota 100. Tuttavia questa pioggia assistenziale non è servita né a rilanciare l’economia né a migliorare l’umore degli italiani. Il governo giallo-rosso vuole davvero continuare con il solito tran tran oppure è in grado di rovesciare l’ordine dei fattori? E come?