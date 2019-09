Non guardate la scissione PD con le lenti del Novecento

Per i padri nobili e i seguaci del partito democratico delle origini, il rito, le forme organizzative, lo spirito di comunità che anima l’adesione al partito sono antecedenti alle scelte di indirizzo programmatico. Sono una adesione più religiosa, pur nella secolarizzazione che investe tutti. E alzi qui la mano chi non vede come questa forma organizzativa tenda a sclerotizzarsi, trasformandosi in oligarchia. Che muove le pedine preservando le leve, sino a che uno sfidante irriconoscente non rovesci il tavolo.

Questa è la storia degli ultimi anni, tutta dentro il riformismo italiano. I quarti di riformismo liberale e/o socialista e/o cristiano sociale, c'entran poco. Non si sono mai fatte tante riforme, laiche, come con Renzi. Non si scorge, nei nuovi sacerdoti della ditta, alcuna tentazione massimalista e nemmeno alcun superamento del metodo cooptativo, che però ha pur sempre dato in alcuni momenti buona prova di sé. Semmai, la divisione spinge gli uni (femminismo, accoglienza umanitaria dei migranti), sugli altri (congresso rifondativo, apertura alla società).

Sicché colpisce come gli analisti si diffondano alla ricerca delle conferme alle proprie abitudini mentali, novecentesche, scomodando i classici del pensiero politico. Se proprio piace questa metafora delle separazioni, anziché cercare il colpevole, ognuno guardi dentro di sé, e farà passi avanti.

Mi pare che il compito più complicato sia quello di capire quale idea di partito, di paese, di Europa, di mondo, invertendo l’ordine del discorso classico da comitato centrale (che adoro), dopo tutto quello che è successo e sta succedendo. Ma è solo per avvicinarmi alle preoccupazioni dei protagonisti. Che, invece, sarebbe meglio lasciare per ultime.