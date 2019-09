Comprereste un telefono usato dai renziani?

Matteo Renzi sa come si usa un telefono, e quindi non telefona. Twitta, fotografa, conta i passi, WhatsAppa, ti guarda le stories su Instagram (orbiting), sparisce ma ti segue (ghosting) ma mai, mai e poi mai telefona. E basterebbe questo per fare di lui almeno uno dal quale comprare una macchina usata, o magari un telefono (sempre usato): sta nei tempi e nei mores di tutti quanti noi – non dite di no, l’ultima volta che avete usato il telefono per telefonare è stato per fare gli auguri di compleanno a vostra nonna, peraltro sorda.

Zingaretti ci è rimasto molto male, ha detto che ha saputo della scissione del PD con un WhatsApp - e chi lo sa se è vero, magari è pure peggio, magari l’ha letto su una delle tante edizioni del ritardo che certuni nostalgici del Novecento continuano a chiamare giornali (cercheremo di ricordare a Giletti di controllare, quando e se Renzi manterrà la promessa che gli ha fatto domenica: quando andrà in studio a Non è l’Arena, gli mostrerà il suo telefono). Magari quel WhatsApp era lo screenshot del tweet di Renzi del 17 settembre, quello in cui annunciava l’abbandono del PD – “Zingaretti è un amico, me ne vado con allegria”. Magari lo aveva inoltrato qualcuno nel gruppo di calcetto. Zingaretti dice che il Pd sarà un partito-comunità, quindi certamente gioca a calcetto con gli amici del bar. Bello, peraltro, il concetto di partito-comunità, un po’ pijamose Roma e un po’ gentrificazione genuina, tra l’invisibile e il boho chic. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, partito-comunità, telefono-casa. Ogni Cristo scenderà dalla croce, e anche gli uccelli faranno ritorno, probabilmente per portare messaggi dal Nazareno al bancofrigo di Italia Viva.