Così Rocco Casalino ha perso (quasi) tutto il suo potere

Durante il primo governo Conte, dopo aver inzeppato di amici l’ufficio comunicazione del Movimento, Casalino si cimenta nell’impresa di tenere, lui solo, i fili di tutto il meccanismo: è portavoce di Palazzo Chigi, presenzia alle riunioni per la stesura del contratto di governo con la Lega, gestisce la comunicazione del Movimento e dei suoi esponenti più in vista (primo tra tutti, appunto, Di Maio). Qui però l’operazione comincia a mostrare i suoi limiti: Di Maio, che non lo ha mai amato (i più maligni dicono, anzi, che lo abbia temuto), lo accusa senza mezzi termini di lavorare in modo esclusivo alla costruzione della leadership di Conte, e non per lui.

È seguendo questo filo di episodi, cioè lungo la spaccatura che si apre nel Movimento e che Casalino cerca di cavalcare a suo favore, che si può ricostruire il percorso che ha portato prima alla débacle mediatica del Movimento e poi all’abbraccio con l’odiato nemico di sempre, il Pd.



Il primo passaggio è l’elezione di Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito Democratico. Conte, nelle ore seguenti, lo chiama per congratularsi. Di Maio, colpito dal gesto insolito, parte all’attacco di Casalino: «Per chi lavori tu?», gli grida. La furia del ministro coinvolge tutto il gruppo di comunicazione del Presidente del Consiglio, ma il portavoce si difende. «Non sono stato io a suggerirlo a Conte», avrebbe detto. L’allora ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico però non gli crede.



Tre mesi dopo, cioè nel giugno 2019, Casalino lancia un altro importante segnale comunicativo: in occasione di un incontro informale per discutere sulle nomine europee, il portavoce riesce a sedersi allo stesso tavolo con Conte e i grandi d’Europa, cioè la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. L’immagine che rimbalza tra gli organi di stampa è imbarazzante (per il governo) ma parla chiaro: Io, Casalino, sto con il presidente. E sono al tavolo con i leader.

Parte della stampa glorifica il portavoce e prova a difenderlo dalle critiche che gli piovono addosso: lui parla tedesco, ecco perché era lì, dicono in sintesi. Ma Linkiesta ha potuto verificare che si trattava soltanto di una scusa, perfino poco accorta: a quel tavolo non si parlava tedesco, bensì inglese. La significativa presenza di Casalino in quel contesto, allora, appare inspiegabile soltanto per chi non lo conosce: il portavoce è abilissimo a infilarsi nelle stanze dei summit. Per lui non c’è soglia che sia inaccessibile: cosa che del resto si era già vista in occasione dell’incontro tra Renzi e Grillo del 2014, in cui Di Maio era testimone sorpreso.



«Mi ha lasciato spiazzato». Con queste parole Davide Casaleggio ha commentato il video in cui Conte si schierava a favore del Tav, tradendo uno dei principi fondamentali (e identitari) del Movimento. Davvero non ne sapeva nulla, dal momento che il video-maker di Palazzo Chigi, cioè Dario Adamo, era un suo ex-dipendente? Anche stavolta Casalino ha dovuto togliersi d’impaccio: era a conoscenza della mossa di Conte ma non la condivise con nessuno. Possibile?