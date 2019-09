Trionfa la democrazia, l’America è pronta a processare Trump

La magistratura non c’entra nulla, l’inchiesta su Trump sarà condotta dai deputati sulla base delle regole e dai precedenti storici. Se la Camera, come è possibile, dovesse votare a favore dell’impeachment, cioè della messa in stato d’accusa del presidente, sarà il Senato, un consesso politico guidato dalle regole e dalla coscienza di ciascuno dei suoi membri, a giudicare Trump e quindi a decidere se rimuoverlo o meno dalla Casa Bianca. A garanzia della procedura, la Costituzione americana richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dei 100 senatori, ovvero di 67 voti. Oggi i repubblicani ne hanno 53, i democratici 47 e quindi per rimuovere Trump serviranno tutti i voti dei democratici e almeno venti dei repubblicani: se il presidente sarà messo in stato d’accusa e poi ritenuto colpevole di tradimento, di ostruzione alla giustizia e di altri crimini presidenziali, non sarà dunque una decisione di parte, ma l’applicazione del principio dei pesi e dei contrappesi alla democrazia.



Le irregolarità compiute negli anni da Donald Trump, compresa la richiesta al presidente ucraino di indagare sul figlio di Joe Biden, ex consigliere di una società energetica ucraina, in cambio di aiuti finanziari a Kiev, sono talmente esorbitanti, palesi e rivendicate dallo stesso Trump, oltre che illegali, da non essere necessaria alcuna audizione per confermarle ulteriormente. Soltanto con l’aiuto elettorale ricevuto dal Cremlino per battere Hillary Clinton, coordinato o no, e con le manovre per ostacolare il lavoro del procuratore speciale Robert Mueller, in altri tempi nessun uomo politico sarebbe rimasto più di qualche settimana alla Casa Bianca. Mentre ovunque si licenzia per un tweet o si espongono i reietti del momento al pubblico ludibrio dei social, a Washington si procede al Congresso con tutte le tutele e tutte le garanzie. La notizia dell’inchiesta su Trump non è una macchinazione socialista, semmai è l’ultima grande speranza in un mondo impazzito.