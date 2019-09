Orizzonte Europa: Utopia apre una nuova sede a Bruxelles

Innegabile è ormai la pervasività delle tematiche europee anche a livello nazionale: posta la necessità per qualsiasi attore pubblico e privato di monitorare e coordinare la propria attività con le direttive e le tematiche delle istituzioni comunitarie, e soprattutto di usufruire del supporto di professionisti del settore, nei suoi uffici di Bruxelles Utopia offrirà la consulenza di esperti come Carmine Nino, già advisor del presidente del gruppo parlamentare S&D e del primo vicepresidente del Parlamento europeo, Riccardo Pozzi, che alle spalle ha l’esperienza dei ruoli di Vice Presidente dello Yepp e Advisor del Presidente della Commissione Affari esteri del Senato italiano, e Federico Trenta, specialista di lungo corso in ambito di public affairs di Utopia.

L’apertura della nuova sede risponde ad esigenze di internazionalizzazione in ottica espansiva del team, ma di certo è vista anche come una opportunità di acquisire all’interno una serie di nuove competenze in chiave europea. A questo proposito, specifica ancora Zurlo, «ora l’intenzione non è solo quella di esportare il nostro modello a Bruxelles, ma vogliamo cogliere le opportunità di mercati europei più maturi ed evoluti per continuare a innovare e sviluppare incessantemente un nuovo know-how».

L’inaugurazione dei nuovi uffici di Utopia, che si aggiungono a quelli già presenti a Milano e Roma, è stata salutata con calore da personalità istituzionali di spicco come Antonio López-Istúriz, segretario generale del Ppe al Parlamento europeo, il capo della delegazione italiana del gruppo dei Socialisti e Democratici Brando Benifei, quello del gruppo ECR Carlo Fidanza, e quello di Identità e Democrazia Anna Cinzia Bonfrisco, oltre al contributo del senatore Gianni Pittella, ex presidente del gruppo S&D e vice presidente del Parlamento Ue. Un inizio che si prospetta già come un successo, per un’azienda che negli ultimi due anni è stata premiata tra le “Fastest Growing Companies” dal Financial Times e nell’ultimo bilancio ha toccato quota 3 milioni di euro di ricavi.