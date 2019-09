Zingaretti e l'arte di ricevere vocali di dieci minuti sull'app del Pd

Scaricheremo la Pd app e passeremo le serate a fare a Zingaretti quello che finora abbiamo fatto ai concorrenti di X Factor, lo tempesteremo di direct message su come avrebbe dovuto dire, vestire, fare, andare, amministrare, poi scenderemo in strada, ci geolocalizzeremo e vedremo quanti altri iscritti ci sono nelle vicinanze, al massimo tre chilometri e mezzo da noi, e chi lo sa se saranno una folla o se sarà troppo grande la città per noi e loro, un altro paio di timidi neo accoliti spaventati dall’ondata salviniana e pertanto iscrittisi a Pd app per fermare quella più che per fare la rivoluzione, e però pure, sotto sotto, per conoscere qualcuno, in fondo non si sa mai, metti che il neo piddino a pochi passi da me è caruccio, siamo o non siamo nel dating del partito, c’è già una scrematura affidabile, di certo non finiremo nelle mani di un nazista. Al dating la rivoluzione 2.0 di Zingaretti non ha pensato (molto male), ma ci penseremo noi, ci penserai tu, tu che vali tu, e che troverai forse l’amore inciampando in uno che come te sta cercando di cacciare il Pokemon di Enrico Letta (sogniamo che nel “gaming” di Pd app ci sia un Pokemon go dei democratici).

Chissà dove saremo, finalmente risolti, o forse già innamorati, forse ancora una volta.

Zingaretti è molto contento, in pochi giorni da uomo della ghiera (nessuno mi ha telefonato!) è diventato uomo delle app, e non pensa più che tra il dire e il fare debba esserci di mezzo il telefonare. Ieri era l’uomo del partito-comunità e oggi è l’uomo del partito-community. Ieri era il volto rassicurante del buon amministratore e del buon politico che sa che certi oneri non sono sottoponibili al vaglio popolare, che non tutto si sceglie per referendum, che bisogna togliere i pulsanti e i test a risposta multipla dalle tasche e dall’istruzione degli italiani, e oggi è un Dibba ripulito che si dice disponibile a farsi frugare, indirizzare, cazziare da chiunque gli porti la garanzia minima d’essersi iscritto a un’app da un euro al mese.

Non è trasformismo: è disperazione.