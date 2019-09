Il Green New Deal italiano esiste già, l’ha fatto Calenda

«Ma perché non ripartono da lì?». E come se l’è chiesto Carlo Calenda in un video su Twitter, in molti si fanno la stessa domanda. Perché non ripartire da quella Strategia Energetica Nazionale datata 2017 per formulare il nuovo green new deal italiano?

L’ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni lo nomina il “foglio del come”, descrivendone le fattezze come quelle di un manifesto che va oltre la sbronza green degli ultimi mesi e affonda la sua grammatica su un solido piano di tagli e investimenti.

Le prime, disordinate, dichiarazioni del nuovo governo rivelano, invece, un giro di vita fiscale come principale macro strumento di rigenerazione ambientale: tassazione di bibite, merendine, voli aerei e diesel auto. Il problema, però, sembra essere quello delle coperture, cosicché un aumento del costo del gasolio si erge come una delle vie più percorribili, dimentichi forse di quella descrizione che li vedeva come il governo no-tax. Ma poco importa, le misure nella mente del Ministro Sergio Costa sono destinate a tradursi in incentivi alla rottamazione delle auto inquinanti e sgravi per prodotti senza imballaggio.

La sfida lanciata dal fondatore di Siamo Europei porta a galla istanze trattate e poi lasciate cadere nell’oblio. Il documento proponeva la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025, di portare la percentuale delle fonti rinnovabili dal 17,5 per cento del 2015 (salito al 18,3% nel 2017) al 28 per cento nel 2030 e, alla fine del percorso, in linea con la strategia europea, la riduzione di almeno l’80 per cento delle emissioni, entro il 2050, rispetto al 1990.