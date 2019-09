Gli oceani stanno proteggendo la Terra. Ma non durerà a lungo

Il messaggio è chiaro: restano pochi anni a disposizione per ridurre in maniera drastica le emissioni di gas serra nell’atmosfera e salvare la Terra. Gli oceani ci stanno proteggendo, ma non potranno continuare così a lungo.

Il nuovo rapporto speciale dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), “Oceani e Criosfera in un Clima che Cambia”, mostra i mutamenti fisici e gli impatti subiti da oceani e criosfera, evidenziando attraverso una serie di scenari le migliori opzioni a disposizione della politica per contenere al minimo gli impatti presenti e futuri sulle popolazioni e gli ecosistemi. Si tratta del terzo rapporto speciale prodotto dall’Ipcc negli ultimi mesi, dopo quelli sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi e sul rapporto tra cambiamento climatico e desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del territorio e sicurezza alimentare.

A partire dagli anni Settanta e Ottanta, gli oceani hanno assorbito rispettivamente oltre il 90% del calore in eccesso nel sistema climatico e il 20-30% delle emissioni globali di anidride carbonica. Da un lato, questo ha costituito un freno all’aumento stesso delle temperature e della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera; dall’altro, si è verificata un’acidificazione degli oceani e un aumento senza sosta della propria temperatura, più che raddoppiata negli ultimi due decenni. Quando questa capacità di assorbimento si ridurrà, fino a esaurirsi, l’atmosfera si ritroverà a far fronte ad una pressione ancor maggiore.