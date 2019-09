Piercamillo Davigo e tutte le sfumature del populismo italiano

Naturalmente nessun magistrato si è dimesso da magistrato, semmai si è dimesso (o semplicemente sospeso) da membro del Csm, esattamente come i tanti parlamentari indagati che si sono dimessi (o semplicemente sospesi) dai propri incarichi di governo o di partito. Per non parlare del lungo elenco di magistrati le cui inchieste sono finite nel nulla, dopo aver fatto cadere governi, sbattuto innocenti in prigione, distrutto vite e carriere di un sacco di gente che non c’entrava niente, e sono stati regolarmente non solo perdonati, ma pure promossi. Ma il meglio è stato quando, replicando al conduttore che parlava delle tante inchieste per abuso d’ufficio che colpiscono gli amministratori locali, Davigo replicava serafico: «Io di condanne ne ho viste pochissime». Ed è un vero peccato che nessuno gli abbia controreplicato che è proprio questo il problema. Ma probabilmente sarebbe stato inutile, giacché Davigo sembra fermamente convinto che per un innocente l’essere messo sotto inchiesta sia l’equivalente di una visita di controllo dal medico, una forma di profilassi non solo innocua, ma persino salutare. Il fatto che sotto inchiesta un cittadino ci possa restare per anni – e il fatto che nel caso di un politico, nel frattempo, tutte le sue private conversazioni, le accuse e i sospetti che lo riguardano possano finire su giornali e tv – tutto questo agli occhi di Davigo non meno che dei suoi gentili intervistatori, evidentemente, non rileva. E la ragione è fin troppo banale. Ed è che dai tempi di Mani pulite, anche con questi metodi, la politica è stata costretta nella posizione del capro espiatorio, unica e sola «casta» responsabile di ogni male del paese, mentre magistrati e giornalisti (e relativi editori) possono continuare a lavorare con la serenità di chi sa di poter commettere qualunque errore, sicuro di non doverne rispondere mai. La ragione per cui in Italia il populismo è ben più radicato, pervasivo e persistente che altrove è tutta qui. Perché in America ci sono Donald Trump, la Fox News, le radio e i siti web dell’Alt right, ma ci sono anche il New York Times e la Cnn. Da noi, da almeno trent’anni, ci sono solo diverse sfumature di populismo.