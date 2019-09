La sentenza della Corte costituzionale: «In casi come Dj Fabo l’aiuto al suicidio non è punibile»

«In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Con queste parole la Corte costituzionale si è espressa ieri sera sul fine vita ed in particolare sul caso di Marco Cappato, che nel febbraio 2017 accompagnò Fabiano Antonioni, in arte Dj Fabo, in una clinica svizzera per finirla, una volta per tutte, con il male che lo affliggeva.

Aiutare una persona a morire, se esistono condizioni specifiche, e cioè la presenza di un male incurabile e la possibilità di vivere soltanto tramite macchinari salvavita, combinata con la ferrea volontà della persona di interrompere la propria esistenza, dunque, non è reato. Una notizia attesa e positiva per i familiari e i cari di persone che si sono rese note proprio per la lotta per il proprio diritto a morire - Dj Fabo, Eluana Englaro, Piergiorgio Welby -, per chi oggi si trova in condizioni che non consentono più di vivere una vita normale, e anche per chi, come Marco Cappato, difende le loro istanze anche a scapito della propria libertà.

«Con questa sentenza si è fatto un grande passo avanti nel rispetto dei diritti sul fine vita e si apre finalmente ad una buona normativa per garantire il diritto di scegliere come morire, ponendo l’accento su chi è affetto da sofferenze insopportabili e patologie incurabili», dice a Linkiesta Matteo Mainardi, coordinatore della campagna "Eutanasia legale" dell’Associazione Luca Coscioni. «Ora, la Corte ha nuovamente passato la palla al Parlamento, e quindi si è reso ancora più impellente il bisogno di approvare un testo in tempi brevi».