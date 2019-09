Consigli al governo per combattere l'evasione fiscale, meno patti con gli italiani e più decreti da attuare

Anche Giuseppe Conte ci è cascato. Dopo il contratto con gli italiani firmato da Silvio Berlusconi sul tavolino color mogano da Bruno Vespa e l'accordo gialloverde tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche il presidente del Consiglio cerca il contatto diretto con il popolo e «agli italiani onesti» propone un patto contro l'evasione: «I nostri problemi sono il debito e l'evasione, la maggiore iniquità in un sistema collettivo e mi sto convincendo che bisogna intervenire radicalmente, come mai fatto in passato. Lavoriamo a un provvedimento complessivo mai fatto prima», ha detto Conte. Tutto giusto, tutto bellissimo. Ma in attesa della legge di bilancio del Conte 2, c'è una cosa che il governo Conte 1 avrebbe potuto fare per recuperare un po’ di gettito fiscale: approvare i decreti attuativi. Parliamo dei provvedimenti che i ministeri di competenza devono scrivere con tutti i dettagli tecnici e pratici per realizzare le leggi approvate dal Parlamento. Senza questi atti tutte le norme approvate da Camera e Senato rimangono solo teoria. E il governo Conte 1 ha lasciato al Conte 2 278 decreti attuativi ancora da scrivere. Almeno stando all’ultimo report pubblicato il 31 luglio dalla presidenza del Consiglio Come ha notato su questo giornale Carmine Gazzanni, si va dalle spese militari non attuate alla mancata nomina del commissario straordinario del Mose.

A scorrere la lista dei 111 provvedimenti inseriti nell’ultima legge di bilancio ma non eseguiti, si trovano almeno nove norme che potrebbero fin da subito far entrare più gettito nelle casse dello Stato. Per esempio in questi giorni si parla dell’idea d'inserire la lotteria degli scontrini, la norma anti evasione per eccellenza usata già in molti Paesi europei. Si tratta di un concorso riservato ai maggiorenni residenti in Italia a cui si partecipa con lo scontrino ricevuto al momento dell’acquisto. Un modo per evitare i pagamenti in nero. Peccato che in teoria sarebbe legge da tre anni e dovrebbe partire il primo gennaio 2020. E addirittura con il decreto Crescita di aprile, il governo aveva rimpolpato la norma prevedendo che chi pagherà con carte e bancomat raddoppierà le sue chance di vincere alla lotteria degli scontrini. Purtroppo il provvedimento è rimasto ancora su carta perché l’Agenzia delle entrate non ha mai scritto il decreto attuativo, come conferma il capo della comunicazione del ministero dell’Economia a precisa domanda de Linkiesta.