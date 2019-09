È morto l’ex presidente francese Jacques Chirac

Politica

Enrico Letta: “Il trionfo della Lega? È una Brexit mascherata che ci isola in Europa”

L'ex presidente del Consiglio italiano: "La vittoria di Salvini fa male all'Italia perché ci isola ancora di più. Ormai è come se fosse una Brexit mascherata. La reazione dei Cinque Stelle alla sconfitta è infantile. Sono come l'apprendista stregone che ha evocato il demone e non sa come fermarlo"