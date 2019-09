La politica senza i politici, così il Pd rischia di finire nelle fauci del grillismo

Contrordine, compagni. Dopo essersi guadagnati la medaglia al valore democratico – rifiutandosi di alzare il culo per esaudire gli schiribizzi estivi di Matteo Salvini – i parlamentari italiani sono tornati a essere quello che sono sempre stati negli ultimi vent’anni: uno spreco di denaro pubblico da tagliare al più presto. Il lieto annuncio lo ha dato ieri Luigi Di Maio, affermando che al contrario di quel che dicono i leghisti (ovvero, che «questo governo è nato per mantenere le poltrone»), sarà proprio questo governo a tagliare «trecento quarantacinque poltrone». Non per dare una nuova forma alle istituzioni repubblicane (per esempio, superando il bicameralismo perfetto). Si taglia il numero dei parlamentari perché – nell'ottica delle legge – i parlamentari guadagnano troppi soldi e non danno nulla in cambio ai cittadini che gli pagano lo stipendio. Sono, cioè, delle pure macchine succhia denaro. Perciò, via.

Il voto – l'ultimo, quello decisivo – è stato fissato per il 7 ottobre. E la novità è che dopo aver detto per tre volte no, voterà sì anche il Partito democratico. «Siamo persone serie e manteniamo la parola», ha detto Graziano Delrio. Intendendo la parola che hanno dato al nuovo alleato di governo, firmando l’atto di nascita del Conte Due. Non quella che avevano manifestato in aula, ripetutamente. Obiettando, da ultimo il 9 maggio scorso, al momento della dichiarazione di voto finale in aula, che la riforma voluta dai 5 stelle era solo «un taglio casuale numerico», «uno spot elettorale», perché è mancata la «volontà di affrontare i nodi strutturali».

Ora, il Partito democratico voterà invece sì, per fedeltà allo spartito della nuova maggioranza giallorossa. E nessuno, nemmeno Beppe Grillo issato sul palco del V-day di Bologna, nel pieno del suo furore anti casta, avrebbe potuto prevedere che, per vincere, l’antipolitica avrebbe avuto bisogno del sostegno dei più professionisti tra i professionisti della politica. Che magia.