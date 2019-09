Antipopulisti di tutta Italia, litigate pure. Ma, a un certo punto, unitevi

Nel mercato elettorale questa divisione è una debolezza non di poco contro che disorienta chi è pronto a votare chiunque piuttosto che i pericolosi e gli incapaci: ma, appunto, per un elettore medio antisovranista e antipopulista è meglio il vecchio Pd o il nuovo Italia Viva, Paolo Gentiloni o Carlo Calenda, Mara Carfagna o Emma Bonino? Fanno parte del gruppo anche LeU e Pippo Civati, quel che resta dei cattolici e dei socialisti, ovviamente anche i Verdi, parlandone da vivi, insomma tutti quelli che non hanno in programma di mettere in discussione i fondamentali della convivenza civile, di flirtare con i regimi autoritari e di rinnegare le formidabili opportunità offerte dalla libera circolazione delle persone, delle merci e delle idee.

Nel derby società aperta contro piccole patrie e associati, questi ultimi invece sono coesi e agiscono come una vera internazionale nazionalista e populista, sgangherata quanto si vuole ma vigente. .