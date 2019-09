Alla Scala di Milano parte la corsa di Bonomi per conquistare Confindustria

Per scoprire quale sarà il futuro di Confindustria, basta segnarsi una data: il 3 ottobre. Al Teatro alla Scala andrà in scena l’assemblea generale di Assolombarda e sarà interessante sentire che cosa dirà nella sua relazione annuale il presidente Carlo Bonomi. È lui il nome più citato in queste settimane per la successione di Vincenzo Boccia al vertice degli industriali italiani. Un indizio sull’importanza dell’evento lo danno i due ospiti d’onore: Sergio Mattarella e Giuseppe Conte. C’è chi fa notare quanto sia raro vedere insieme, in un incontro pubblico fuori dalla capitale, sia il presidente della Repubblica sia quello del Consiglio. Per capirci, l’anno scorso Mattarella aveva mandato solo una lettera di saluto. Il secondo indizio è la presenza di Bonomi ieri a Piazzapulita su La7, e a sentirlo parlare sembra già un candidato alla corsa di viale dell'Astronomia.

C’è ancora tempo per l’annuncio ufficiale perché l’elezione del nuovo presidente di Confindustria è prevista per marzo 2020. Ma la relazione di Bonomi potrebbe essere il terzo indizio che fa la prova: l’anteprima dell’agenda che il mondo industriale proporrà al nuovo governo giallorosso per far ripartire l’economia italiana. Finora il numero uno di Asslombarda è stato una delle poche voci fuori dal coro contro le scelte economiche del governo gialloverde. A differenza di Boccia, che ha cercato sempre un approccio non ostile, chiunque governasse, Bonomi non ha mai avuto problemi a denunciare la stagnazione dell'economia, negata fino all’ultimo da Lega e M5S. E quando l’ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si è presentato a Milano, convinto di ricevere elogi per il suo decreto Crescita, Bonomi si è fatto portavoce del ceto produttivo milanese, alquanto deluso. Dando del tu al capo del M5S gli ha chiesto di fare marcia indietro su quota 100 per evitare di far «rivivere all’Italia un nuovo 2011» e di concentrarsi sulla riforma economica che ora riempie i titoli di tutti i giornali italiani: «Da voi scelte sbagliate, dovete abbattere davvero il cuneo fiscale».

Ma quali sono le scelte giuste secondo Bonomi? Qualche traccia la si può trovare nell’intervista che ha concesso a Repubblica il 4 settembre, in cui il presidente di Assolombarda ha proposto un patto tra imprese, sindacati e governo per alzare gli stipendi dei giovani neoassunti. «Altrimenti, le eccellenze continueranno ad andare all’estero». Per farlo ha proposto di stracciare reddito di cittadinanza e quota 100 e detassare il tutoring, cioè il trasferimento di competenze all’interno dell’azienda tra i lavoratori più esperti e i neoassunti. Un altro tema dell’agenda Bonomi è la sostenibilità ambientale, in linea con il green new deal promesso dal governo giallorosso. Il numero uno di Assolombarda ha proposto un grande piano di detassazione degli impianti a tecnologia avanzata. Come finanziarlo? «Con i soldi che ogni anno spendiamo per portare i rifiuti all’estero». E come esempi positivi Bonomi riporta l’ ’Ecobonus e il Sisma-bonus che in due anni, hanno messo in moto 28 miliardi investimenti.