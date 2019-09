Ferrari e Generali, fra le 250 aziende più apprezzate del mondo secondo Forbes

Generali punta sempre di più sul settore green, come confermato dal presidente Gabriele Gelateri di Genola che non rinnoverà gli investimenti in aziende legate al carbone. In linea con questa politica si prepara a impiegare 4,5 miliardi di euro entro il 2021 in energia rinnovabile e medicina preventiva.

Per stilare la classifica, Forbes è partita da un campione originario di 2mila società, analizzandole e scremandole in base all’affidabilità, alla condotta sociale e alla forza dei prodotti e servizi. In totale sono state intervistate 15mila persone provenienti da oltre 50 paesi e il verdetto è chiaro: le società italiane, meno Ferrari e Generali, non sono considerate affidabili. La vera notizia, però, è il terzo posto di Infosys. Il gigante della tecnologia indiana si è posizionato davanti a Apple, Microsoft, Samsung e Ibm. Fondata nel 1981, oggi conta più di 200mila dipendenti e traina quella che molti analisti ormai considerano “l’invasione asiatica”, forte della presenza di 82 aziende provenienti da Giappone, Cina e India.

Tra le prime posizioni la presenza più massiccia è quella delle società di software, hardware e servizi internet come PayPal, Microsoft, Apple, Siemens, IBM e Amazon, che negli ultimi anni hanno spodestato il segmento manifatturiero automobilistico e alimentare. Degna di nota anche la scalata dell’indiana Tata motors, passata dalla 70esima alla 31esima posizione.