Giovani in piazza: rabbia tanta, fiducia negli adulti nessuna

Greta chiama, anche i giovani italiani rispondono. Sono scesi in piazza in centinaia di migliaia, in oltre 180 città, per il terzo sciopero globale sul clima, chiedendo che si faccia qualcosa al più presto per salvare il pianeta. Nel serpentone romano affollatissimo, nessuno di loro tira fuori dagli zaini una bottiglietta di plastica, chi fuma si è portato il posacenere portatile, qualcuno dice che ha cominciato pure a mangiare meno carne. Ma i cartelli e i manifesti scritti a casa con i pennarelli e le bombolette spray dai ragazzi di Fridays for Future raccontano di una piazza «delusa dagli adulti», come spiega Claudia, 15 anni, che regge in mano il cartello “There is no planet B“. «Abbiamo poca speranza in loro».

La rassegna dei messaggi sui cartoni ricilati va da «La nostra casa è in fiamme», «Ti ricordi di Wall-e?» (con riferimento al cartone distopico della Pixar) a «Pensate al nostro futuro... se ne abbiamo uno». Una piazza che oltre al cambiamento climatico, di cambiamenti reali all’orizzonte ne vede pochi. «Ci hanno rubato il futuro», ha detto Greta Thunberg all’Onu. «Siamo fottuti», ripetono le voci dei circa 200mila adolescenti (questi i numeri degli organizzatori) che hanno sfilato per le strade di Roma.

«Siamo la prima generazione che risente del cambiamento climatico e l’ultima che può agire», spiega Sofia, 16 anni, al terzo anno di liceo classico. «Per evitare la catastrofe, ci rimangono ormai 11 anni. Non sono molti, eh. Non è detto che ci riusciremo». Da due settimana, racconta, è diventata vegetariana, ha cominciato a usare la borraccia per l’acqua e ha rinunciato al motorino. «Ma noi, da soli, non bastiamo. Le decisioni le prendono gli adulti, e non è che mi fido tanto». Certo, «la situazione è tragica, ma un po’ di speranza ce l’abbiamo. Anche se non sarà facile, soprattutto in Italia. Magari in Inghilterra sì».

Le immagini della Terra in fiamme sono le più comuni sui cartoncini, rigorosamente riciclati, preparati a casa. Qualcuno si è travestito da dinosauro. «Anche loro pensavano che non si sarebbero mai estinti», ripetono. «Faremo la stessa fine? Chi lo sa».