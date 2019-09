Moneyfarm e Poste Italiane, un’alleanza per portare nel futuro i nostri risparmi

Finanza

Mercati, come si è posizionata Moneyfarm a settembre

Nel mondo della finanza, è diffusa la convinzione che settembre sia un mese particolare, dove la volatilità è accentuata per via del rientro dalle ferie degli operatori e l’avvio della programmazione dei mesi successivi. Ecco come si è posizionata Moneyfarm in questo contesto