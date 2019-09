Pd, Cinquestelle, ma anche centro e destra, siamo il Paese delle scissioni di uomini e idee

Già la prima e più superficiale risposta a questa domanda (tre volte) basta a capire perché il calcolo non sia così semplice. Clemente Mastella è stato infatti uno dei promotori dell’Udr prima e dell’Udeur poi, la quale a sua volta è stata tra i partiti-componenti della Margherita, nata dall’aggregazione di Lista Dini, Democratici, Popolari di Pierluigi Castagnetti e, per l’appunto, Udeur. Ma Popolari di Castagnetti e Udeur di Mastella, numerose scissioni prima, erano già nello stesso partito – la Dc – da cui del resto proveniva anche, originariamente, quel Patto Segni poi confluito nel partito di Dini, a sua volta confluito nella Margherita. Con l’ulteriore complicazione che ben due su quattro dei summenzionati partiti (Lista Dini e Udeur) non si limitavano a popolare in diverse configurazioni la coalizione di centrosinistra, ad esempio fuori o dentro la Margherita, ma passavano spesso anche da una coalizione all’altra.

Il punto è che la vita delle coalizioni figlie del maggioritario, e quindi dei partiti che le compongono, è caratterizzata sin dall’inizio da questo incessante brulichio di particelle che si incontrano e si scontrano senza posa. Di conseguenza, definire esattamente il momento in cui l’elettrone-Mastella compie il salto da una coalizione all’altra, stante il principio di indeterminazione di Heisenberg, è praticamente impossibile.

Nel centrodestra gli effetti relativistici, tanto in senso politico quanto in senso fisico, sono poi particolarmente evidenti attorno alla leadership di Silvio Berlusconi e alla sua trentennale capacità di attrazione. Qui la curvatura spaziotemporale – e la conseguente possibilità dei viaggi nel tempo – è empiricamente dimostrata dalla serie Forza Italia–Pdl–Forza Italia, che rende particolarmente complesso anche il lavoro degli storici (per convenzione, non a caso, gli specialisti hanno cominciato a fare riferimento alla prima Forza Italia come quella in cui Silvio Berlusconi non aveva ancora i capelli).

Forse però il vero, definitivo oltrepassamento della concezione lineare del tempo si è compiuto solo in questi giorni, nel dibattito sull’ipotesi di ripristinare un sistema elettorale puramente proporzionale, che tanti autorevoli sostenitori del maggioritario hanno denunciato allarmati come un tentativo di riportarci alla «frammentazione» della politica. Ma sulla teoria degli universi paralleli bisognerà tornare un’altra volta.