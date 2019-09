San Siro, Boeri: «I vincitori possono prendere il meglio anche da chi è stato escluso»

«Non si perde mai. O si vince raramente, quando si perde si impara», risponde così Stefano Boeri - architetto di fama mondiale e padre del bosco verticale – a pochissimi giorni dalla notizia dell’esclusione del suo progetto “green” sullo stadio di San Siro. Mentre restano in gara i lavori dello studio americano Popolous e di Cmr, quello di Boeri, è ormai deciso: rimarrà chiuso nel cassetto.

L’architetto non rimprovera nulla al suo ambizioso progetto che avrebbe voluto offrire alla città, al Comune e alle due società. Non mette in discussione la decisione dei rossoneroazzurri, senza però nascondere tra le righe tutta la creatività e la voglia di novità messe nella realizzazione di un’idea che ha richiesto un lungo lavoro. E che lo ha visto al fianco del designer Fabio Novembre, di Marco Balich, «un genio nel trasformare gli stadi in aree di spettacolo», e degli ingegneri della Arup, società di Londra. «I vincitori possono prendere il meglio anche da chi è stato escluso, sono assolutamente sicuro che i due progetti presentati sono di alta qualità», afferma. «Sono felice quindi di dire che quello che noi abbiamo fatto è a disposizione. Spetterà a loro valutare se prenderlo o no».

«Abbiamo pensato a uno stadio completamente verde, con una struttura interna estremamente innovativa sul piano tecnologico, capace di diventare un’arena per eventi di tutti i tipi». Nel nostro progetto, sottolinea Boeri, lo stadio non sarebbe stato solo circondato da un grande parco, ma sarebbe sorto in una posizione più corretta, lontano dalle abitazioni. «Questo, modificando il masterplan originario, in cui, secondo me, c'erano degli errori urbanistici e di tipo tecnico».