Benedetto Della Vedova: “Il Pd sopravviverà all'uscita di Renzi, così come +Europa a quella di Tabacci”

Le fasi di turbolenza affliggono tutti, quando meno ce lo aspettiamo. Così per il Pd, le stesse sorti sono capitate a +Europa, il partito fondato da Emma Bonino e Bruno Tabacci, che proprio di quest’ultimo ha dovuto fare a meno. Questa volta, però, per mano - o sarebbe meglio dire, per inchiostro - di un quotidiano e non via Whatsapp. «Non c’è una ragione se non quella di voler far passare il messaggio “o fate come dico io o me ne vado”. Un po’ come i bambini che dal campo si portano via la palla, dopodiché però se ne prende una nuova e si continua a giocare. Bastava solo dire la verità, senza schizzare di fango il partito», commenta a Linkiesta Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa.

Andiamo con ordine: Benedetto Della Vedova, si aspettava lo strappo di Tabacci?

Non mi aspettavo questi toni sguaiati e il linguaggio velenoso e allusivo. Con delle ricostruzioni grottesche rispetto alle ragioni di +Europa e di Emma Bonino di stare all’opposizione. Decisione che per altro è stata presa democraticamente all’interno degli organi di partito, con quattro direzioni nel solo mese di agosto, e con un epilogo netto: hanno detto no alla proposta di stare all’opposizione dieci membri, di cui nove sono eletti al congresso con Tabacci, e hanno detto sì diciannove persone, con quattro astenuti. La decisione è limpida e condivisa all’interno di +Europa, si vede quindi che Tabacci semplicemente non voleva stare più nel partito.

Possiamo dire quindi che +Europa chiude i battenti…

Tabacci ha annunciato che se ne va, ma il partito è vivo e vegeto. Diciamo che se il Pd sopravvive all’uscita di Renzi, +Europa sopravviverà all’uscita di Tabacci. Mantenendo la sua pozione netta, quella europeista e liberaldemocratica, nei confronti di un governo che avrebbe potuto essere di discontinuità e di novità, ma che invece ha preferito la continuità, con lo stesso premier prima al seguito di Salvini e adesso campione nella lotta a quest’ultimo. Del tutto incomprensibile per chiunque ci guardi con un minimo di distacco dalle questioni di palazzo.