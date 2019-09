Pausa caffè? Ecco cinque bar italiani da non perdere

Caffè Sicilia - Noto

Chi va a Noto, la perla del Barocco siciliano, la città che Gesualdo Bufalino definì un “giardino di pietre” per decantarne la magnificenza, sa che il Caffè Sicilia di Corrado Assenza è una tappa obbligata del viaggio.

Il Caffé Sicilia, infatti, è uno dei templi della pasticceria e della gelateria italiane. Ovviamente si trovano qui le tradizionali delizie della pasticceria isolana: la granita alla mandorla, il sorbetto al pistacchio e la cassatina di ricotta. Ma non solo: qui si trovano anche la curiosità intellettuale, la voglia di sperimentare e la maestria tecnica di Corrado Assenza. L'accurata selezione e valorizzazione della materia prima è la base di partenza per ogni percorso di gusto. Vale per il curry che arriva dall'Estremo Oriente così come per le fave di cacao, per la vaniglia tahitiana o per l'olio extravergine, rielaborati con sapienza.

Graziano Nani ha detto che la filosofia di Assenza sta tutta nel suo cognome: “il lavoro che porta avanti ogni giorno è eccellenza per sottrazione. Proprio come nella scultura, dove la rimozione graduale fa emergere infine il capolavoro”. E poi c'è la costanza, che ha sempre permesso al Caffé Sicilia di manterenere altissima l'asticella, raggiungendo di anno in anno nuovi traguardi.