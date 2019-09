Filidei e Pommerat hanno trovato una sinergia unica, «Inondation» è un capolavoro

Attenzione, capolavoro in corso. “L’inondation” di Francesco Filidei e Joël Pommerat trasforma un racconto dello scrittore russo Evgenij Zamjatin, scritto nel 1929, in un’opera lirica di rara intensità. Così, grazie a una sperimentazione coi fiocchi l’Opéra comique ravviva a Parigi l’antica tradizione del teatro in musica fondato da Luigi XI.

Al celebre attore regista e drammaturgo Joël Pommerat, anni 56, fondatore della Compagnie Louis Broullard, famoso per il suo teatro visivo, intimo e spettacolare al tempo stesso, il direttore della Salle Favart Olivier Mantei ha proposto di lavorare a un’opera in musica col compositore Francesco Filidei, anni 46, pisano di origine, fiorentino e parigino di formazione, premiatissimo in tutto il mondo (Premio Abbiati, Charles –Cros, Fondazione Del Duca) e considerato oggi uno dei migliori talenti musicali in circolazione.