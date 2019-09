Giorgio Gori chiede alla sinistra di fare la battaglia per le autonomie regionali, lasciando alla Lega le solite «fanfaronate»

Un assetto soft, non proprio in linea con quanto espresso dagli altri governatori interessati…

Il dibattito su questo tema è terribilmente inquinato per mano dei governatori leghisti. I quali hanno costruito una propaganda, a partire dai referendum promossi per le loro regioni, raccontando ai cittadini che l’autonomia avrebbe garantito decine di miliardi di euro in più sui loro territori. Questa cosa non è vera: non è vero che la Lombardia avrebbe avuto 27 miliardi in più di residuo fiscale e non è possibile che il Veneto avrebbe portato a casa i novi decimi delle tasse che i veneti pagano. In compenso, da questi punti è partita tutta la reazione di chi vuole conservare e di chi, giustamente, teme che ci sia una sottrazione di risorse da quei territori più fragili, come quelli del Sud, che si vedrebbero impoveriti.

La realtà dei fatti invece qual è?

Non si sposta neanche un euro, questo va detto. L’unica proposta che si colloca in linea con la Carta costituzionale è quella dell’Emilia Romagna che correttamente chiede di poter avere più libertà di manovra, meno vincoli e più responsabilità per completare alcune funzioni con maggiore efficienza. Il tutto per provare alla fin fine a fare dei cambiamenti: ci sono centinaia di problemi in Italia, da quello climatico, a quello della produttività (perché siamo un paese che non cresce da vent’anni), per finire con quello demografico e di welfare, in quanto non più sostenibile. Questi campanelli di allarme necessitano di cambiamenti importanti, i quali a mio parere non credo che possano essere creati a Roma.

In termini pratici come si può tradurre questo manifesto?

La soluzione è un decentramento che tenga dentro un po’ tutto: dall’aumento della libertà di manovra, al punto di vista di Beppe Sala che sottolinea come ci sia bisogno di dar corpo all’idea delle città metropolitane, garantendo loro un’autonomia che gli consente di giocarsela con le altre capitali del mondo, fino alla posizione dei sindaci, come me, che richiedono soltanto i mezzi per poter esprimere le loro azioni con più agilità. Anche perché i cambiamenti di cui il Paese ha bisogno, a mio avviso, è molto più facile che si producano, anche solo in forma di sperimentazione, dai territori, dal basso e non dall’alto.