Il decreto clima e il governo alla spina

I ragazzi scendono per strada e chiedono di salvare il pianeta e il loro futuro, il governo italiano risponde con la burocratica rugosità di un fantomatico “decreto clima”, dai contenuti grotteschi tipo rottamare l’auto in cambio di un abbonamento dell’autobus, si spera non di quelli romani che si incendiano, altrimenti è consigliabile sgasare col Suv, e altre facezie tipo gli incentivi alla spesa alla spina (anche se non si sa se lo sconto vale anche per la pinta di bionda, cosa che lascia il provvedimento ancora in precario equilibrio tra il capolavoro e l’odiosa discriminazione).

Nel suo ultimo saggio, il formidabile romanziere Jonathan Safran Foer racconta che, secondo la stima meno conservativa dell’Onu, il 51 per cento delle emissioni nell’atmosfera deriva dall’industria animale, carne e latticini, per cui comprarsi un’auto elettrica serve a poco, non solo perché produrre le batterie provoca ulteriori disastri ambientali e neanche perché buona parte della produzione elettrica è ancora a carbone, ma perché a conti fatti è più efficace ridurre il consumo di bistecche e di formaggi più che acquistare una Prius.

Chiudere i rubinetti dell’acqua, spegnere la luce nel corridoio, separare l’umido dai rifiuti solidi urbani e altre piccole buone azioni quotidiane sono abitudini intelligenti e ormai consolidate, come ci hanno sempre detto le nostre nonne senza che si siano mai registrati effetti benefici per l’atmosfera, ma erano altri tempi, come ha ricordato Cristiano de Majo su Twitter, quando in mancanza di utopie visionarie e modelli alla Greta noi studenti del sud scioperavamo distopicamente perché nelle scuole non c’era il riscaldamento.