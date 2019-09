Franco Rella e Alain, due inaspettati (e perfidi) filosofi dell’oggi

Da estatico più che da esteta, da idiota del pensiero e da orante letterario, adoro il modo in cui Rella penetra negli scrittori che costituiscono il suo ‘canone’ privato. “Leggo almeno una volta all’anno La morte di Ivan Il’ic, ho fatto autentiche esperienze esistenziali passando mesi a tradurre le lettere di Flaubert e leggendo i Cahiers di Valéry”. Mi parla di Dostoevskij e di Georges Simenon (“l’ho letto tutto, è abbacinante, egli rappresenta davvero la ‘nuda vita’ di cui dice Giorgio Agamben”), nell’ultimo libro scrive di Cuore di tenebra di Conrad (“Marlow sa, dunque, che la verità è ombra, oscurità, che può, anzi deve, essere rivelata come tale, come alone e ombra appunto, che non può essere lacerata, disvelata, chiarita”) e ritorna a Franz Kafka come emblema dello “Scrittore estremo. Uno scrittore che si è spinto nella scrittura a un punto di nudità che è stato raggiunto anche da Baudelaire e da Proust e da Bataille e da Beckett. Vi è giunto radicalizzando qualcosa che è implicito nell’atto stesso dello scrivere, quando scrivere è cercare un rapporto con il mondo, e non semplicemente comunicare qualcosa”. “Atto strano quello dello scrivere. Atto incomprensibile e assurdo”, continua Rella. Atto che penetra la contraddizione del male (“La scrittura ha dunque questa duplice irriducibile verità. Deve testimoniare l’orrore, e in questa testimonianza fa apparire o, meglio ancora, fa essere l’orrore”), che pretende una devozione crudele. In un libro intimo, anomalo, Scrivere. Autoritratto con figure (Jaca Book, 2018), Rella indaga l’egoismo agghiacciante dell’artista, che all’opera sacrifica tutto, compreso l’affetto (per sé, per altri). “È l’egoismo del poeta di fronte alla sua opera che è per lui mondo, tutto il mondo, più del mondo”, scrive, dicendo di Proust che si ritira per adempiere la sua ‘Ricerca’, annullando le amicizie, di Rilke “che scriveva lunghe lettere per tenere lontane le sue amanti”, di James Joyce “che mai si è curato di sapere chi fosse colui che lo sosteneva economicamente attraverso Ezra Pound, perché la sua opera veniva prima di tutto e tutto gli era, o meglio le era dovuto”, di Boris Pasternak che a un’amica che lo avvisa della malattia mortale della cugina Ol’ga, così cara e amata durante la giovinezza, risponde sbrigativamente, è dentro il gorgo di ‘Zivago’, “Ti abbraccio, sono in salute, ho addirittura paura a dire quanto sono felice… l’unica cosa che possiamo fare è di riversare tutto il nostro amore nella creazione di qualcosa di vivo, in un lavoro utile e creativo”.

Nel prossimo libro, Territori dell’umano – pubblico a metà ottobre, sempre per Jaca Book – Rella sfiora la dimensione più chiaramente ‘politica’, alludendo a Matteo Salvini (che ormai, nella lapidazione dei giorni sembra il fossile di un’era presunta): “Il politico in Italia – ma anche nell’America di Donald Trump –, che non solo rifiuta, ma punisce i soccorritori, non ha certo le dimensioni di un personaggio tragico. Non è Creonte, che agiva temendo che trasgredire le leggi stabilite mettesse in pericolo la polis... Ma lo stato e la comunità non sono oggi messi in pericolo da poche decine di migranti salvati dalla morte e imbarcati su una nave a cui si impedisce di attraccare. Quegli uomini flagellati dalle acque e dal freddo non mettono in pericolo lo stato. Non è in gioco la sicurezza nazionale, ma il prestigio dell’uomo forte, di fronte al quale tutti questi uomini accatastati sulla tolda di un’imbarcazione sono restituiti alla condizione della nuda vita. Sono tutti sacrificabili”. Soprattutto, il filosofo si confronta con l’inumano. “Annientamento, estrema e totale umiliazione” è quello che capita a chi è espropriato di diritti, espulso dal convegno del vivere. Ma lì è anche il Nord del sacro. “La via della verità è impervia, impossibile, inumana”. Anche lo scrittore, sacerdote dei bisbigli, di una parziale ispirazione, deve spogliarsi di sé per farsi attraversare dalla scrittura, che non lo celebra, lo sarchia.

Franco Rella, Immagini e testimonianze dell’esilio, Jaca Book 2019, pp. 220, euro 20,00