Lavoro: giù la disoccupazione, ma non è un segnale positivo

Questo, per quanto riguarda gli occupati. L’Istat dice poi anche che i disoccupati, cioè le persone in cerca di occupazione, «sono in forte calo»: -87mila in un mese. Risultato: il tasso di disoccupazione scende al 9,5%, al minimo da novembre 2011. Un dato positivo? Tutt‘altro. Perché come contraltare troviamo (dopo cinque mesi di stabilità) un aumento di 73mila unità tra gli inattivi, gli scoraggiati che un lavoro non lo cercano neanche più. Con il tasso di inattività che si impenna al 34,5%. Un dato strano, se è vero che il reddito di cittadinanza sarebbe dovuto servire a trovare un lavoro a chi, senza occupazione, versa in uno stato di povertà. E il dato più preoccupante è che gli inattivi crescono soprattutto nella fascia 15-24 anni, dove sono aumentati di ben 59mila unità. Arrivando a superare la soglia dei 4,3 milioni di inattivi solo tra i giovanissimi, i cosiddetti Neet.

Restando sui giovani, si vede che il tasso di disoccupazione giovanile scende al 27,1%. Ma a fronte, come abbiamo detto, di un aumento del tasso di inattività dell’1%. Con l’aggravante della discesa del tasso di occupazione dello 0,4%. Conclusione: per i giovani non si mette per niente bene, nonostante il dato sul tasso di disoccupazione potrebbe far ben sperare. In compenso, crescono i lavoratori over 50, tra l’effetto della riforma Fornerno e l’invecchiamento della popolazione. Un mercato del lavoro anziano, che avrà bisogno più di qualche decreto dignità e incentivo spot per uscire dalla palude.