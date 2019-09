Kurz vince in Austria: l’Occidente ha arginato i sovranisti ma non ancora il sovranismo

Molte élites europee firmerebbero per vedere i sovranisti cadere nella “sindrome Marine Le Pen”: ovvero veder i populisti ottenere milioni di voti a ogni elezione, come succede da anni alla leader del Rassemblement National, ma non abbastanza per governare da soli. Purtroppo per loro solo la Francia ha un sistema semi presidenziale in cui di solito tutti si coalizzano per contrastare il candidato più estremista al ballottaggio. E anche in Francia lo stesso Emmanuel Macron per evitare che Le Pen prenda ancora più voti sta assumendo una linea più dura sui migranti. «La Francia non può accogliere tutti se vuole accogliere bene» ha detto ai microfoni di Europe 1 venerdì. E se anche il simbolo dell'anti populismo usa un linguaggio del genere vuol dire che il sovranismo è vivo e vegeto. E a pensarci, anche il governo giallorosso non ha cambiato la sua linea dura dei porti chiusi, che poi chiusi non sono, per non mostrare di voler sbracare dopo l’addio di Salvini al Viminale.

La verità è che fin quando l'agenda dei problemi da affrontare sarà dettata dai temi cari a Le Pen, Salvini e Wilders, ci sarà solo un modo per non far vincere i sovranisti: attuare le loro ricette con una veste democratica. Quella che manca è una contro ideologia, una visione del mondo che dia risposte concrete alle paure dell'elettorato sovranista ma allo stesso tempo sposti l'opinione pubblica su altri temi come la lotta al cambiamento climatico, i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale, infrastrutture (digitali) e istruzione. Una risposta può venire dalla stessa Austria: il partito Verde è arrivato al 14%, ottenendo dieci punti in più rispetto alle scorse elezioni.