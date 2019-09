Quando le macchine lavoreranno al posto degli umani avremo tutti il reddito di cittadinanza?

Alla Singularity University si sono posti un interessante problema sul futuro: se la diffusione della tecnologia genererà nelle prossime generazioni una probabile disoccupazione, è possibile pensare come soluzione quello che loro chiamano «reddito universale di base»? Lo studio che hanno condotto parte dal recente passato, ovvero dalla primavera del 2017, quando la provincia canadese dell’Ontario ha annunciato che circa 4mila suoi cittadini hanno ricevuto denaro in base al progetto sul reddito di base garantito, con l’obiettivo non di vincere le prossime elezioni a mani basse ma di esplorare il modo in cui il «reddito base universale» può migliorare sia la vita degli individui interessati sia quella generale della nazione dove costoro vivono.

Non è la prima volta che qualcuno ha donato denaro per studiarne gli effetti (no, non ci riferiamo alla Democrazia Cristiana che in Italia lo ha fatto con successo per decenni, almeno non ci riferiamo soltanto a lei). Difatti, storicamente, molte organizzazioni ed enti governativi hanno svolto esperimenti simili. Ma, soprattutto negli Usa, il tema è riferito al futuro, quando l’automazione tecnologica «cannibalizzerà» il lavoro umano. E lo studio si chiede se i governi potranno essere in grado di fornire ai propri cittadini un reddito di base per garantire non solo il loro benessere ma un sufficiente movimento di Pil per non far crollare il meccanismo sociale ed economico.

Negli anni Settanta un migliaio di residenti di Dauphin, una piccola cittadina rurale del Canada, hanno partecipato a un programma denominato «Mincome», un esperimento triennale tra governo federale e amministrazione provinciale che ha effettuato pagamenti mensili incondizionati alle famiglie a basso reddito. Uno studio del 2011 ha analizzato gli effetti di Mincome, individuando diversi risultati positivi, in particolare sulla salute della popolazione e sul completamento delle scuole superiori. In funzione di ciò, la provincia canadese dell’Ontario nel 2017 ha messo in moto un progetto analogo con i cittadini a basso reddito, che riceveranno quasi 17.000 dollari l’anno, mentre per le coppie il sussidio arriva ai 24mila dollari.