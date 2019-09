Quota 100, reddito di cittadinanza, costo del lavoro e tanta flessibilità, ecco la manovra del governo per non aumentare l’Iva

L’orizzonte della manovra, però, è «triennale», ha sottolineato il ministro. «Non si fanno le manovre spot, singole, e poi si cambia costantemente rotta. La manovra sarà fatta in modo equilibrato, puntando alla crescita, trovando le soluzioni e la giusta mediazione tra le posizioni in campo». Ci sarà, come componente importante, il decreto clima di cui è circolata una bozza. Ma «il concetto di sostenibilità non riguarda solo l’aspetto ambientale ma anche la sostenibilità sociale». E in questo «rientra il piano sugli asili nido: non solo la riduzione o azzeramento delle rette per i redditi medio bassi, ma anche la costruzione di nuovi asili nido».

Far stare insieme le richieste arrivate dai ministeri e dalle diverse componenti dell’esecutivo, però, non sarà semplice. Anche perché, come ha detto lo stesso Gualteri, «abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita». E una componente importante saranno gli investimenti. Gualtieri punta a ottenere lo scorporamento dal computo del debito. «Ho iniziato a porre il tema al mio primo Ecofin a Helsinki e non sono stato solo nel farlo. La via maestra resta la riforma delle regole a livello europeo che consentano di investire», ha detto, perché «vogliamo investire di più, perché la sostenibilità non si fa solo con l’introduzione di limiti, ma con un passaggio graduale del sistema produttivo». Il ministro si è detto «abbastanza fiducioso che trattamenti più favorevoli in Europa su investimenti in sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale siano possibili».