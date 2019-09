I 30 album più belli degli ultimi 10 anni

19.Sfera Ebbasta “Rockstar” (2018)

Ecco come vanno oggi le cose in città. E’ come se Sfera si generasse d’un tratto spontaneamente dalle feritoie dell’ultimo tessuto metropolitano d’Italia, per descrivere come la musica si è plasmata a somiglianza di un mondo giovanile del tutto cambiato, anche se in tanti fingono di no. “Rockstar” è il disco italiano che ha più senso di ogni altro e Sfera è un inconsapevole profeta.

18.FK Twigs “LP1” (2014)

Che succede intanto nel Regno Unito, sorgente di gran parte delle cose adorate per mezzo secolo? Sempre meno, soprattutto se si tralasciano i prodotti derivativi. Categoria a cui si sottrae magnificamente Tahliah Barnett, alia FKA Twigs, capace di muoversi tra i sensuali ricami elettronici di una danza rarefatta, che trovano compimento nello splendore dei suoi videoclip.

17.Carl Brave & Franco 126 “Polaroid 2.0” (2018)

L’album che più di ogni altro interpreta la romanticissima vicenda del rap romano, arriva dalla strana lega tra due outsider di una posse, la 126, meno celebrata delle altre, nella città del Rome Zoo e del Truceklan. Carlo e Franco sono i soliti ignoti dell’hip hop italiano, cantano una normalità sfigata e dolcissima, diventano compagni di merende di chi ama il lato più umano di questo suono.

16.Sun Kil Moon “Benji” (2014)

La cosa più completa e compiuta tra le tante prodotte da Mark Kozalek, il Sam Shepard dell’ultima musica indipendente americana, songwriter letterario, voce che discende da Johnny Cash e Leonard Cohen, un patrimonio culturale che traduce in musica la migliore letteratura di Richard Ford o le pellicole di Terrence Malick.

15.Tyler the Creator “Flower Boy” (2017)

Tyler è lo zietto della cosa più spassosa prodotta nel nuovo millennio dall’hip hop americano: la Odd Future, posse interrazziale, dai connotati sociali e sessuali che sfuggono agli stereotipi. Tyler si è occupato di svezzare gli altri membri della compagnia, come Earl Sweatshirt e The Internet. Poi ha finalmente prodotto il suo capolavoro, prevedibilmente minimale, ma intensissimo.

14.My Morning Jacket “The Waterfall” (2015)

Altra escursione verso l’ovest del pop psichedelico americano, con l’album-capolavoro della band di Louisville, guidata dalla liricissima voce di Jim James. Spaziali dilatazioni, atmosfere avvolgenti, il migliore misticismo che possa grondare da una raccolta di canzoni elettriche, compattamente impegnate nell’evocazione del Grande Paese.

13.Bon Iver “Bob Iver Bon Iver” (2011)

VIsta la regola tiranna che lascia fuori da questa graduatoria il già citato “For Emma”, ecco il disco che presenta al grande pubblico il progetto di uno dei supremi visionari della musica Americana del decennio, che qui inizia l’opera di bizzarra contaminazione che segnerà il percorso di Justin Vernon negli anni a venire.

12.Anderson .Paak “Malibu (2016)

Mentre la California conosce il momento d’oro nella contemporary black music, con le trionfali discografie di Lamar e Ocean, spunta dal nulla questo delizioso album di un rapper che ha fatto tanta gavetta. Con sullo sfondo la silhouette di Dr. Dre, Anderson .Paak crea un’opera fluida, pastosa, jazzata, coerente nel saltare con leggiadria da un genere all’altro.

11.D’Angelo “Black Messiah” (2014)

Lavoro ambizioso, potente, monumentale nel resettare l’asticella della black music attraverso un patchwork di generi e di suoni complementari e adattabili tra loro. Un album dall’architettura così complessa da ricordare le opere “programmatiche” di Prince e addirittura in eccesso quantitativo di idee, per quanto la sua qualità non si abbassi mai.