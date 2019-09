Il Pd e Italia Viva non siano complici dell’attacco allo stato di diritto

Orlando e il Partito democratico si sono limitati a esprimere qualche vago dubbio sull’estrazione a sorte dei membri del Csm e a sterilizzare la questione prescrizione con una successiva legge delega per dimezzare i tempi dei processi, come se i tempi si potessero dimezzare per legge. Abolire la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa sequestrare a vita gli indagati, col paradosso che un imputato assolto con la sentenza di primo grado anziché uscire definitivamente dal processo, come sarebbe sensato, potrebbe invece rimanere sotto inchiesta per sempre.

La ragionevole durata dei processi e la prescrizione sono principi non negoziabili per una forza democratica. Il presidente delle Unione delle Camere Penali Giandomenico Caiazza ha anche spiegato che la riforma della prescrizione «è una bomba atomica che decuplicherà i tempi dei processi», altro che dimezzare i tempi. Saremo tutti cittadini colpevoli in attesa di essere scoperti, secondo la visione cara a Piercamillo Davigo. Non è finita. Ci sono le continue invocazioni al carcere per gli evasori fiscali, anche da parte di Giuseppe Conte, a rendere la «riforma epocale» di Bonafede il primo vero tentativo di sostituire le antiche massime giuridiche su cui si basa da sempre lo stato di diritto con la galera, i brocardi con Bracardi.