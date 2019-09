La nuova corrente dei “rider ribelli” che piace alle aziende

L’appuntamento è sotto il ministero del Lavoro. Con maglietta, zaino o giacca della propria piattaforma delle consegne a domicilio. In modo da essere riconoscibili. Obiettivo: chiedere che il decreto “salva imprese”, che contiene anche nuove regole su paga e assicurazioni per i rider, venga modificato. Comincia così una nuova settimana calda per i fattorini delle app del food delivery, proprio mentre il decreto (approvato dai gialloverdi nell’ultimo cdm precrisi) comincia l’iter di conversione in legge al Senato. E per la prima volta, dopo anni di proteste e scioperi, a chiederlo è una nuova corrente “ribelle” dei fattorini in bici, che si dice soddisfatta del proprio lavoro e dei propri guadagni, appoggiata non a caso dalle stesse aziende del settore, da Deliveroo a Glovo. Una nuova fazione, nella vasta rappresentanza dei rider, che già è stata convocata nelle commissioni di Palazzo Madama per le audizioni sul decreto.

La “scissione” ha spaccato lo stesso mondo dei rider. E pure i sindacati ora sono sospettosi. Tutto è partito da una lettera indirizzata al governo e firmata da oltre 500 fattorini da tutta Italia contrari al decreto. Tra i punti critici, nonostante l’inserimento della obbligatorietà della paga minima oraria, che dovrebbe favorirli, ci sono «il requisito della prevalenza della paga oraria rispetto al cottimo, che rischia di farci guadagnare di meno», dicono, e «l’assicurazione Inail obbligatoria, che sarebbe un costo eccessivo per le aziende e potrebbe spingerle ad abbandonare l’Italia». La logica è questa: «Se viene introdotto un minimo, che deve essere prevalente, ci viene tolta la possibilità di fare più soldi con il cottimo», cioè con i pagamenti per consegna, che possono fruttare anche 25-30 euro nelle ore di picco. Ad oggi Deliveroo ha una paga minima oraria di 7,50 euro. Glovo non la prevede e continua a restare contraria.

Dalle organizzazioni autonome dei rider milanesi, che avevano partecipato al tavolo delle trattative del Mise organizzato da Luigi Di Maio, poi finito nel nulla, intanto scalpitano. Anche perché la lettera indirizzata al governo è stata scritta e fatta girare tra i rider di comune accordo con Glovo, come ammettono dalla stessa società catalana. Ad agosto, Glovo ha riunito alcuni fattorini nella sua sede milanese, nel corso dei consueti focus group, spiegando cosa – dal punto di vista dell’azienda – non andasse bene nel decreto e come si stessero già muovendo in Parlamento. Gli stessi fattorini, davanti alla prospettiva di guadagni più bassi, hanno chiesto aiuto ai rappresentanti della piattaforma per stilare la petizione e soprattutto per farla girare tra i colleghi. Cosa che, senza una sede di lavoro comune, altrimenti sarebbe stata impossibile. «Non ci siamo messi d’accordo con Glovo», precisano i rider. «L’azienda ci ha dato una mano».