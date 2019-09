Roberto Giachetti: “Italia Viva sarà un Pd che ce l'ha fatta”

Un riformismo che cresce oltralpe, con origini nostrane e un futuro inedito. La nuova creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, è tutto questo e molto altro. Almeno dalle parole di Roberto Giachetti, membro di peso della neo “casa” renziana. Lontana dall’ombra di un Pd stanco e confuso, vicino a quel Pd teorizzato 10 anni fa al grido di riformismo o morte. «Italia Viva sarà un partito libero di esprimere un riformismo europeo e palesemente distante da quello del Pd. La realizzazione del progetto originario del Pd sarà molto più Italia Viva di quel che resta di quest’ultimo».

Roberto Giachetti, non crede che dividersi in un momento politico simile possa trasformarsi in una debolezza?

In realtà no. Anzi, penso che questa divisione fosse indispensabile, partendo dal fatto che non posso condividere un futuro nel quale la maggioranza di governo venga divisa con il Movimento 5stelle, proprio per ricostruire un centrosinistra unitario nel Paese. È del tutto evidente che il Pd, dopo le scelte fatte da Zingaretti nella corsa alla segreteria, è un partito che sta subendo una torsione da quello che era il suo disegno originario. Le modifiche statutarie, per la proiezione politica di un partito fondamentali, stanno praticamente azzerando il cuore del progetto. E non stiamo parlando di un particolare, ma di un pezzo di dna della cultura dem.

Lo ritiene abbastanza per giustificare lo strappo?

La torsione coinvolge anche il piano politico. Le opzioni in campo non permettono la creazione di una maggioranza di centrosinistra nel Paese, per il semplice motivo che il Pd non ha una proposta politica che parli a un altro mondo, condannandosi così alla scelta eterna di fare alleanze con i 5 stelle. La divisione politica è stata necessaria per dare vita a una realtà politica che sia in grado di parlare ai tanti elettori che in questo momento non si sentono soddisfatti dall’attuale panorama: quel 40% di prateria aperta, che con tutto quello che è successo, se avessero voluto scegliere Salvini, lo avrebbero già fatto alle Europee, così come per il Partito democratico. Non hanno scelto né uno né l’altro, sono queste le persone che dobbiamo convincere per far tornate in forze il centrosinistra.