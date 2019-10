L’aggettivo non qualifica un sostantivo, qualifica chi scrive

Da sempre fin qui, fino a queste parole, da sempre s’è creduto che l’aggettivo qualificasse il sostantivo, lo collocasse nel mondo, rivelasse le sue capacità, gli effetti, le alterazioni, le proprietà, le mancanze, e tanto altro. Non è così.

Gli aggettivi non hanno niente a che vedere con i sostantivi ai quali sono accostati, no. Gli aggettivi non qualificano il sostantivo, qualificano chi scrive, sono la sua confessione, anche lo svelamento dei suoi segreti. Sono anche il suo giornale intimo, il suo diario spiato, sono carezze e abrasioni, sono i segni lasciati dai suoi calori e dalle sue freddezze, sono i lampi delle sue passioni e dei suoi disprezzi, sono i suoi mascheramenti e i suoi smascheramenti.

Oltre la tipografia si muove in essi una grafia pittorica che non sta mai ferma, difficile a vedersi, per molti impossibile, cigliata, vibrissìna, fibrillante, ispiratrice d’avanguardie pittoriche non figurative, che nascono da lì, dall’aggettivo, come a pochi è noto.

Di qualsiasi cosa io racconti aggettivando, racconto di me come aggettivo.