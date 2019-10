I missili di Xi Jimping non fermano gli attivisti di Hong Kong. La polizia spara al torace a un manifestante

Mentre a Pechino Xi Jimping avviava le celebrazioni per i 70 anni della Repubblica Popolare, a Hong Kong gli scontri si estendevano su 9 distretti del territorio. Tra i cortei pacifici ci sono stati anche duri scontri tra gli attivisti, che hanno lanciato molotov e bruciato manifesti del presidente cinese, e la polizia. «Vorrei piangere. Vengo qui e sento di essere arrivata in una zona di guerra», ha dichiarato Wincey Wu, un contabile di 53 anni. «Ora abbiamo paura. Tutti hanno paura di essere arrestati solo per aver esercitato il nostro diritto di riunione e di libertà di parola» ha sostenuto Ricky Wong, dirigente di 49 anni. Il cittadino di Hong Kong ha infine concluso: «Questa non è la Hong Kong che conosciamo. Per favore ditelo al mondo!». Mentre i manifestanti cospargevano soldi falsi, un’usanza funeraria tipicamente cinese, per festeggiare l'anniversario della vittoria di Mao Zedong sui nazionalisti, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha guidato una delegazione di 240 personalità della città in visita nella capitale cinese per le celebrazioni. «La governatrice ha pensato alla sua gente che sta respirando gas lacrimogeni?» si sono chiesti i manifestanti