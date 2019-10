Unione fiscale e budget comune, il lascito di Draghi per salvare l’eurozona

Manca solo il tappeto rosso. Da settimane Mario Draghi sta facendo di tutto per preparare il campo del suo successore alla Banca centrale europea, Christine Lagarde, e chiarire quale sarà il perimetro del suo mandato. Lo ha fatto anche ieri in una succosa intervista concessa al Financial Times, dove ha avvertito gli Stati più rigorosi del Nord Europa: «Abbiamo bisogno di un bilancio comune dell'Eurozona. Senza una significativa politica fiscale per l'intera zona euro, questa Unione rimarrà una costruzione fragile». Nei prossimi otto anni, alcuni sperano anche prima, Lagarde dovrà convincere i leader più riottosi ad agire sulla politica fiscale. Regole di bilancio meno stringenti, unione bancaria e trasferimenti tra gli Stati. La Bce non potrà risolvere per sempre i problemi di crescita economica in Europa. «Il dibattito politico sarà ancora lungo, ma sono ottimista».

Draghi ha aperto anche all'idea di condivisione del debito che Macron propone da anni ma considerata ancora un tabù per molti Paesi del Centro e Nord Europa. «Non esistono unioni monetarie durature senza condivisione del rischio fiscale perché la convergenza non può essere raggiunta perfettamente» anche perché se gli Stati Ue subissero degli shock economici in momenti diversi potrebbero alterare l'equilibrio in mancanza di un budget comune. Super Mario parla a una nuova generazione di leader che «A un certo punto dovranno porsi la domanda» perché «questa è una parte esistenziale dell'area dell'euro che deve essere completata». Da anni si parla di cambiare le regole della zona euro ma rimane lo stallo tra Stati riformatori (Francia, Italia ed economie del Sud Europa) e Stati austeri (Germania, Paesi Bassi, Austria). Per questo Draghi ha proposto ai leader una tabella di marcia a lungo termine per inviare un segnale politico forte. O in alternativa «almeno un impegno politico a lungo termine è essenziale».

Aspettando Godot, il presidente della Bce ha fatto capire che dal 1 novembre Lagarde continuerà in ogni caso la sua politica monetaria di stimolo all’eurozona in modo «tenace, paziente, prudente» anche se «questo potrebbe dover durare a lungo se non ci sarà supporto dalla politica fiscale». L’Eurotower ha ancora a disposizione una serie di misure non convenzionali usate da Draghi negli otto anni del suo mandato per salvare l’Euro: «dai tassi d’interesse al Qe fino alla forward guidance, sono pronti per essere calibrati». Il presidente della Bce è stato il maestro delle forward guidance, una strategia di dichiarazione pubbliche adottata per scongiurare il pericolo di volatilità dei prezzi.