Ecco perché Del Vecchio ha acquistato il 6% delle azioni di Mediobanca

Perché Leonardo Del Vecchio ha acquistato il 6,94% delle azioni di Mediobanca? Da due settimane se lo chiede tutto il mondo finanziario italiano. L’istituto di credito fondato nel 1946 dal banchiere Enrico Cuccia da tempo non è più la regina delle banche d’affari e da almeno dieci anni non ha più un controllo diretto o indiretto sulle più importanti aziende italiane nel mercato. L’ex salotto buono del capitalismo italiano è diventato un tinello. Farne parte è considerato più uno status che una necessità. E invece l’11 settembre, con una mossa a sorpresa comunicata all’ultimo, il fondatore di Luxottica ha spesso 600 milioni per diventare con la sua holding Delfin, il terzo azionista dopo Unicredit (8,81%) e il gruppo del finanziere francese Vincent Bollorè (7.85%). Ora che il masso è caduto nello stagno, tutti aspettano la prossima mossa del secondo uomo più ricco d’Italia, abituato più a innovare, fare fusioni e acquisizioni che star fermo a incassare dividendi. Del Vecchio ha comunicato con una nota di voler aumentare il valore della banca d’affari e secondo molti analisti il modo migliore per farlo potrebbe essere migliorare la governance delle Assicurazioni Generali, l’ultimo gioiello di famiglia rimasto a Mediobanca, che ne è il primo azionista con il 13% delle quote. Del Vecchio possiede già il 4,87% delle azioni di Generali, assieme ad altre importanti famiglie imprenditoriali italiane come Caltagirone (5,01%) e Benetton (3,04%).

L’obiettivo di Del Vecchio potrebbe essere quello d'inserire suoi uomini all'interno del gruppo assicurativo di Trieste. Già in primavera il patron di Luxottica aveva provato a farlo con l'appoggio di Caltagirone approfittando del rinnovo del consiglio e del limite d’età che impediva la riconferma del presidente Gabriele Galateri. Ma lo statuto è stato modificato, abolendo il tetto dell’età e l'ad di Mediobanca Alberto Nagel,in qualità di azionista di maggioranza, ha presentato una la lista per il nuovo cda in continuità col passato che ha portato alla conferma a maggio di Galeteri e dell'amministratore delegato Philippe Donnet. Al tempo Caltagirone commentò: «Il cda è espressione di un mondo di tre anni fa». Uno screzio che forse ha lasciato il segno.